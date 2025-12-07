Росія і Китай провели спільні протиракетні навчання

На початку грудня Росія і Китай провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство оборони Китаю зазначило, що навчання не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони й не є реакцією на жодні поточні міжнародні події.
У 2022 році Росія та Китай уклали угоду про "безмежне" стратегічне партнерство, зобов’язавшись регулярно проводити військові навчання для відпрацювання координації дій своїх збройних сил.
Зазначається, що обидві країни висловили занепокоєння планами президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита Золотий купол та його намірами відновити ядерні випробування після понад 30-річної перерви.
Минулого місяця Росія і Китай провели переговори щодо протиракетної оборони та стратегічної стабільності, а в серпні - артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі в рамках запланованих спільних маневрів.
Нагадаємо, у серпні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про ядерні субмарини, Китай та Росія розпочали спільні показові навчання.
Зазначається, що маневри під назвою "Спільне море-2025" покликані зміцнити оборонне партнерство між Росією та Китаєм та засвідчити їхню військову присутність на тлі зростаючої напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
У маневрах брали участь кораблі обох країн, зокрема великий російський протичовновий корабель і два китайські есмінці. Також задіяні дизель-електричні підводні човни з обох сторін і китайське судно порятунку підводних апаратів.
Програма навчань передбачала широкий спектр бойових завдань: від рятувальних операцій для підводних човнів і боротьби з підводними загрозами до повітряної та протиракетної оборони й моделювання морських боїв.
У Японському морі кораблі обох країн відпрацювали бойову координацію, а саме артилерійську стрільбу, протичовнові операції, завдання ППО і спільні пошуково-рятувальні дії в морі.