Росія і Китай провели спільні протиракетні навчання

Міністерство оборони Китаю зазначило, що навчання не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони й не є реакцією на жодні поточні міжнародні події.

У 2022 році Росія та Китай уклали угоду про "безмежне" стратегічне партнерство, зобов’язавшись регулярно проводити військові навчання для відпрацювання координації дій своїх збройних сил.

Зазначається, що обидві країни висловили занепокоєння планами президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита Золотий купол та його намірами відновити ядерні випробування після понад 30-річної перерви.

Минулого місяця Росія і Китай провели переговори щодо протиракетної оборони та стратегічної стабільності, а в серпні - артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі в рамках запланованих спільних маневрів.