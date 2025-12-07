Россия и Китай провели совместные противоракетные учения

Министерство обороны Китая отметило, что учения не были направлены против какой-либо третьей стороны и не являются реакцией ни на какие текущие международные события.

В 2022 году Россия и Китай заключили соглашение о "безграничном" стратегическом партнерстве, обязавшись регулярно проводить военные учения для отработки координации действий своих вооруженных сил.

Отмечается, что обе страны выразили обеспокоенность планами президента США Дональда Трампа по созданию противоракетного щита Золотой купол и его намерениями возобновить ядерные испытания после более чем 30-летнего перерыва.

В прошлом месяце Россия и Китай провели переговоры по противоракетной обороне и стратегической стабильности, а в августе - артиллерийские и противолодочные учения в Японском море в рамках запланированных совместных маневров.