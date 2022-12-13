Росія і Білорусь більше не зможуть брати участь у Міжнародному союзі залізниць

Російські та білоруські залізниці більше не зможуть брати участь у роботі Міжнародного союзу залізниць (МСЗ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Як зазначає "Укрзалізниця", генеральна асамблея МСЗ відсторонила залізничні компанії Росії та Білорусі від участі у будь-яких власних заходах та заходах Регіональної європейської асамблеї та призупинила їх членство.
"Цього вдалося досягти: МСЗ, членами якого є понад 200 світових залізничних підприємств, був першою міжнародною організацією, яка рішенням голови МСЗ та генерального директора ще 4 березня 2022 року, за зверненням "Укрзалізниці", призупинила членство залізничних компаній Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні УЗ.
Проте, за словами українських залізничників, попереднє рішення керівників міжнародного союзу мало бути ратифіковане Генеральною асамблеєю. Попри те, що Росія є важливим фінансовим спонсором організації, та незважаючи на значний тиск з боку представників Китаю, Індії, Монголії, Ірану, Вірменії та Казахстану, рішення щодо остаточного відсторонення Росії та Білорусі було прийнято на цьому тижні. При цьому "за" проголосували 72% учасників МСЗ.
У листопаді цьогоріч РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний паралімпійський комітет на позачерговій генеральній асамблеї припинив членство Паралімпійського комітету Росії в організації.
Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ та Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад.
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