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Росія ховає підводні човни у Чорному морі під "мангалами", - Міноборони Британії

23:03 03.07.2026 Пт
2 хв
Три з чотирьох російських суден вже оснастили "захистом" від дронів
aimg Валерій Ульяненко
Росія ховає підводні човни у Чорному морі під "мангалами", - Міноборони Британії Фото: підводний човен РФ (скріншот відео)
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Чорноморський флот Росії почав оснащувати свої підводні човни захисними клітками для захисту від безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Британії.

Аналіз комерційних супутникових знімків, датованих періодом між 6 та 9 червня, встановив, що Чорноморський флот Росії оснащував підводні човни класу KILO захисними клітками, встановленими над бойовими рубками суден. Таким чином вони намагаються протидіяти дронам.

Станом на 9 червня три з чотирьох підводних човнів уже були оснащені цими клітками. Міноборони Британії припускає, що четвертий, який залишився, буде оснащений так званим "мангалом" вже найближчим часом.

"Майже напевно ця діяльність здійснюється як превентивний захід у відповідь на дедалі більшу здатність України завдавати ударів по цілях, розташованих далі від лінії фронту, за допомогою безпілотних систем", - йдеться у заяві британського відомства.

Росія ховає підводні човни у Чорному морі під &quot;мангалами&quot;, - Міноборони БританіїФото: підводні човни Росії (x.com/DefenceHQ)

Що відомо про російські підлодки

Клас Kilo (у кодифікації НАТО) - це збірна назва для радянських та російських дизель-електричних підводних човнів (проєкти 877 "Палтус" та вдосконалений 636 "Варшав'янка").

Вони безшумні, здатні діяти на мілководді, розвивають швидкість до 20 вузлів (під водою) і озброєні торпедами, мінами та крилатими ракетами "Калібр".

Нагадаємо, нещодавно дрони СБУ завдали удару по кабельних суднах "Волга" та "Вятка", які перебували на території заводу "Затока" в окупованій Керчі. Внаслідок атаки на кораблях виникла масштабна пожежа.

Зазначимо, Росія звернулася до міжнародної організації зі скаргою на українські удари по танкерах так званого "тіньового флоту". У Києві наголосили, що ці судна не варто вважати виключно комерційним.

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