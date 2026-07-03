Росія ховає підводні човни у Чорному морі під "мангалами", - Міноборони Британії

Чорноморський флот Росії почав оснащувати свої підводні човни захисними клітками для захисту від безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Британії.

Аналіз комерційних супутникових знімків, датованих періодом між 6 та 9 червня, встановив, що Чорноморський флот Росії оснащував підводні човни класу KILO захисними клітками, встановленими над бойовими рубками суден. Таким чином вони намагаються протидіяти дронам.

Станом на 9 червня три з чотирьох підводних човнів уже були оснащені цими клітками. Міноборони Британії припускає, що четвертий, який залишився, буде оснащений так званим "мангалом" вже найближчим часом.

"Майже напевно ця діяльність здійснюється як превентивний захід у відповідь на дедалі більшу здатність України завдавати ударів по цілях, розташованих далі від лінії фронту, за допомогою безпілотних систем", - йдеться у заяві британського відомства.

Фото: підводні човни Росії (x.com/DefenceHQ)

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Клас Kilo (у кодифікації НАТО) - це збірна назва для радянських та російських дизель-електричних підводних човнів (проєкти 877 "Палтус" та вдосконалений 636 "Варшав'янка").

Вони безшумні, здатні діяти на мілководді, розвивають швидкість до 20 вузлів (під водою) і озброєні торпедами, мінами та крилатими ракетами "Калібр".