Росія поскаржилася на атаки по "тіньовому флоту", Україна відповіла, - FT

Росія поскаржилася в міжнародну організацію на українські атаки на танкери з так званого "тіньового флоту". У Києві ж поставили під сумнів те, що "тіньовий флот" потрібно розглядати як суто комерційний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Росія звинувачує Україну у "тероризмі"

На початку червня Москва цинічно звинуватила Київ у "тероризмі" у зверненні до ІМО. Йдеться про напад у березні на російський танкер для перевезення зрідженого природного газу Arctic Metagaz у Середземному морі.

26 червня Україна надіслала лист у відповідь до Міжнародної морської організації (IMO). У ньому віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба наголошує на тому, що "є питання, чи можна розглядати діяльність таких суден виключно як звичайні комерційні операції".

Кулеба стверджує, що російські танкери мають "критичне значення для формування бюджетних надходжень для РФ та продовження її військових зусиль".

"Тіньовий флот РФ є військовим активом

Україна у 2025 році атакувала близько десяти кораблів "тіньового флоту" РФ. Вони є підсанкційними та в основному перевозять російські вантажі.

Також українські джерела FT стверджують, що Росія завдала ударів по понад 200 комерційних суднах у Чорному морі з лютого ​​2022 року.

Що відомо про атаки України та РФ у Чорному морі

У листі Кулеба уточнив агресивні дії РФ проти цивільних кораблів. Росія атакувала 59 торговельних суден, включно з турецьким вантажним судном MV Victress та німецьким судном Helga.

"Ці напади є ще одним доказом відвертого нехтування РФ міжнародним гуманітарним правом, законами, що регулюють морську війну, та безпекою торговельного судноплавства", – заявив Кулеба.

Водночас після атак України у березні жоден російський танкер для перевезення СПГ не зайшов у Середземне море. Тепер "тіньовий флот" обходить мис Доброї Надії, повідомляє компанія морської розвідки Windward.

Європа бореться з "тіньовим флотом" Росії

14 червня Велика Британія захопила танкер "тіньового флоту" з російським вантажем у Ла-Манші. Франція також кілька днів тому затримала подібне судно в Середземному морі.

Європейські партнери України тиснуть на реєстри прапорів у Барбадосі, Панамі та Камеруні. Мова йде про зняття з реєстрації інших країн кораблів, щоб мати законне право висадитися на них.

Зазначимо, що глобальний "тіньовий флот", який обслуговує РФ, Іран та Венесуелу, налічує наразі понад 1500 танкерів.