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Росія хоче зламати Україну балістикою: Зеленський закликав ОБСЄ надати ракети для Patriot

21:07 04.07.2026 Сб
2 хв
Що сказав Зеленський про "ставку" РФ?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників сесії ОБСЄ та заявив, що РФ хоче зламати спротив українського народу балістикою. У зв'язку з цим він закликав посилити ППО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський наголосив, що Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати війну. І саме на це Кремль робить ставку.

"Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю українського народу. Саме тому нам потрібно більше ППО. Мова йде про щоденний захист життя. Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot. Ми всі знаємо: наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, – це політична воля, щоб надати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це", - сказав президент.

Він зауважив, що сьогодні День незалежності США, і Америка разом із вільним світом може допомогти Україні захистити незалежність нашої країни від РФ.

Тож Зеленський закликав і надалі чітко виступати проти російського терору та наголошувати на потребі України в ППО.

"Допоможіть зробити так, щоб наша ППО, наші системи Patriot ніколи не залишалися без потрібних їм ракет. Саме це рятує життя", - резюмував глава держави.

Обстріли та захист України

Нагадаємо, в ніч на 2 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні, а головною ціллю ворога став Київ, внаслідок чого в місті було багато руйнувань та пошкоджень.

Повітряні сили ЗСУ вранці того дня повідомили, що ворог запустив по Україні 570 ракет, з яких українська ППО знищила або придушила 524.

І вся проблема в тому, що здебільшого не збиті цілі - це балістичні ракети "Іскандер-М" і протикорабельні ракети "Циркон". Майже всі вони прорвали ППО України.

До речі, днями посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Україна та Німеччина розробляють спільну систему ППО для захисту всього європейського континенту. Він наголосив, що проєкт дозволить перехоплювати балістичні ракети.

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Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийППО