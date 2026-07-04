Росія хоче зламати Україну балістикою: Зеленський закликав ОБСЄ надати ракети для Patriot

Зеленський наголосив, що Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати війну. І саме на це Кремль робить ставку.

"Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю українського народу. Саме тому нам потрібно більше ППО. Мова йде про щоденний захист життя. Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot. Ми всі знаємо: наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, – це політична воля, щоб надати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це", - сказав президент.

Він зауважив, що сьогодні День незалежності США, і Америка разом із вільним світом може допомогти Україні захистити незалежність нашої країни від РФ.

Тож Зеленський закликав і надалі чітко виступати проти російського терору та наголошувати на потребі України в ППО.

"Допоможіть зробити так, щоб наша ППО, наші системи Patriot ніколи не залишалися без потрібних їм ракет. Саме це рятує життя", - резюмував глава держави.