Россия хочет сломать Украину баллистикой: Зеленский призвал ОБСЕ предоставить ракеты Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам сессии ОБСЕ и заявил, что РФ хочет сломать сопротивление украинского народа баллистикой. В связи с этим он призвал усилить ПВО Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский подчеркнул, что Россия использует баллистические ракеты как свой последний аргумент, чтобы продолжать войну. И именно на это Кремль делает ставку.
"Они хотят, чтобы баллистические ракеты сломали наше сопротивление и волю украинского народа. Именно поэтому нам нужно больше ПВО. Речь идет о ежедневной защите жизни. Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot. Мы все знаем: наши партнеры их имеют. То, что нужно сейчас, - это политическая воля, чтобы предоставить их. Прежде всего в Соединенных Штатах", - сказал президент.
Он отметил, что сегодня День независимости США и Америка вместе со свободным миром может помочь Украине защитить независимость нашей страны от РФ.
Поэтому Зеленский призвал и дальше четко выступать против российского террора и настаиваеть на потребности Украины в ПВО.
"Помогите сделать так, чтобы наше ПВО, наши системы Patriot никогда не оставались без нужных им ракет. Именно это спасает жизнь", - резюмировал глава государства.
Напомним, в ночь на 2 июля Россия нанесла комбинированный удар по Украине, а главной целью врага стал Киев, в результате чего в городе было много разрушений и повреждений.
Воздушные силы ВСУ утром того дня сообщили, что враг запустил по Украине 570 ракет, из которых украинское ПВО уничтожило или подавило 524.
И вся проблема в том, что в большинстве своем не сбиты цели - это баллистические ракеты "Искандер-М" и противокорабельные ракеты "Циркон". Почти все они прорвали ПВО Украины.
К слову, на днях посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина и Германия разрабатывают общую систему ПВО для защиты всего европейского континента. Он подчеркнул, что проект позволит перехватывать баллистические ракеты.