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Росія хоче залучити до війни військових КНДР: в ЦПД пояснили задум Путіна

Фото: Росія хоче залучити до війни військових КНДР (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія хоче залучити до війни військових КНДР. Після ситуації в Курській області Кремль зрозумів, що строковики не можуть якісно воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Історія про підготовку ворогом військових КНДР - це історія про спробу в майбутньому поставити корейців охороняти кордон РФ в підкріплення прикордонникам і окремим строковикам", - пояснив Коваленко.

За його словами, Росія побачила в Курській області, що ФСБ, якому підпорядковані прикордонники, а також строковики не здатні воювати якісно.

"Умовно, Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) хоче, аби в полон якщо що потрапляли корейці Кіма (мова про лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, ред.)", - додав керівник ЦПД.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів з Північної Кореї.

Ще троє військовослужбовців КНДР того дня були поранені.

Ба більше, за даними видання Washington Post, кілька тисяч солдатів із Північної Кореї зараз проходять підготовку в Росії. І вже до кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україну.

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