Росія хоче захопити Одесу? ВМС оцінили ймовірність висадки ворожого десанту

Росія хоче захопити Одесу і прорватися до кордону з Молдовою та Румунією. Однак у ВМС ЗСУ висадку десанту назвали самогубством для росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на заяву речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі марафону "Єдині новини".
За його словами, ймовірність висадки морського десанту на одеське узбережжя нині вкрай низька. Українські ВМС повністю контролюють акваторію Чорного моря, а будь-який ворожий корабель, що наблизиться до узбережжя, буде негайно знищено.
"В принципі підійти до нашого узбережжя ближче, ніж на 100 морських миль, вони не можуть тому, що тут на них чекають ракетники з Військово-морських сил. Тому, відповідно, наразі це малоймовірно", - каже Дмитро Плетенчук.
Крім того, він підкреслив, що повноцінна десантна операція потребує синхронного наступу як з моря, так і з суші. Без цього така спроба буде приреченою.
"Тому що такі військові заходи, як правило, не є самостійним видом операцій, враховуючи те, що це - найскладніший вид морських операцій, в принципі. Тому висаджувати зараз десант - це суїцид", - сказав Плетенчук.
Дістатися до Одеси суходолом Росія також наразі не в змозі. Як нагадав Плетенчук, ще у лютому 2022 року ворог уже намагався реалізувати подібний сценарій, однак зазнав поразки - головним чином через відсутність просування по суші.
До того ж для сухопутного наступу на Одесу ворогу доведеться форсувати щонайменше три великі водні перешкоди, що робить таку операцію ще складнішою та практично нереальною в нинішніх умовах.
11 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ хоче взяти Одесу під свій контроль. Після цього ворог планує вийти до кордону з Румунією та Молдовою. Про це глава держави сказав під час саміту "Україна - Південно-Східна Європа".
Він підкреслив, що Одеська область є "однією з головних цілей" Росії для провокування хаосу.
"Ми бачили це раніше на Балканах, де Росія посилювала міжетнічні тертя, здійснювала диверсії і навіть спроби переворотів", - уточнив він.
Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса наголошував, що Росія хоче окупувати всю українську територію на схід від Дніпра.
Також, за словами Паліси, окупанти планують захопити Одесу і Миколаїв, щоб відрізати Україну від Чорного моря.
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