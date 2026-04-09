Росія хоче захопити 2 міста України до кінця квітня. Зеленський відповів, чи можливо це

Що запитали у президента

Зеленського запитали про ситуацію на фронті. Є інформація, що росіянам поставили завдання до кінця квітня захопити Константинівку та Дружківку.

Президент підтвердив: таке завдання в росіян справді є. Але одразу додав - виконати його вони не зможуть.

"Але це неможливо, у них немає на це на сьогодні сил. Тому тут нема що обговорювати", - сказав Зеленський.

За його словами, ворог постійно переносить терміни, але мета залишається незмінною - захопити всю цю агломерацію міст (Покровськ - Костянтинівка - Дружківка)

"Ми бачимо ті самі карти, але різні підходи, різні дати", - пояснив президент.

Щодо ситуації на Покровському напрямку, Зеленський назвав її важкою. Проте ЗСУ утримують позиції.