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Росія хоче заборонити судноплавство у частині моря біля Криму, – ЗМІ

Ілюстративне фото: Росія хоче заборонити судноплавство у частині моря біля Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація планує закрити для судноплавства частину моря біля тимчасово окупованого. Вже розроблено проект наказу, що встановлює заборонені райони для плавання в зоні енергомосту в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Ймовірно, заборона пошириться на плавання всіх типів суден: маломірних, вітрильних, спортивних, гідроциклів, пасажирських, прогулянкових, вантажних, судна допоміжного флоту, бункерувальники, буксири.

Однак виняток буде зроблено для катерів, суден і кораблів МВС РФ, військово-морського флоту і прикордонної служби ФСБ Росії.

Зі сторони Криму заборонена буде починатись трохи нижче мису Борзовка в Глазовській сільраді і простягнеться приблизно на кілометр на південь по береговій лінії і на схід по воді до морського кордону з краснодарським краєм рф.

З боку краснодарського краю заборонена ділянка розташовується тільки на воді. Вона буде знаходитися на водній ділянці на відстані 1,6 - 6 кілометрів від берега навпроти північного кордону селища Ілліч і опуститься на 1,6 кілометра на південь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили оборони завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ в тимчасово окупованому Криму.

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