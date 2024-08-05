RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия хочет запретить судоходство по части моря у Крыма, – СМИ

Иллюстративное фото: Россия хочет запретить судоходство в части моря у Крыма (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация планирует закрыть для судоходства часть моря у временно оккупированного. Уже разработан проект приказа, устанавливающий запрещенные районы по плаванию в зоне энергомоста в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Вероятно, запрет распространится на плавание всех типов судов: маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судна вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры.

Однако исключение будет сделано для катеров, судов и кораблей МВД РФ, военно-морского флота и пограничной службы ФСБ России.

Со стороны Крыма запрещена будет начинаться чуть ниже мыса Борзовка в Глазовском сельсовете и протянется примерно на километр к югу по береговой линии и к востоку по воде до морской границы с краснодарским краем России.

Со стороны краснодарского края запретный участок располагается только на воде. Она будет находиться на водном участке в 1,6 - 6 километрах от берега напротив северной границы поселка Ильич и опустится на 1,6 километра к югу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы обороны нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 РФ во временно оккупированном Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКрымРоссийская ФедерацияЧорне море