Росія не хоче йти на поступки: Каллас про розмову Трампа з Путіним

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним засвідчила, що Росії не можна довіряти.

Про це заявила верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо ви прочитаєте обидві стенограми розмови, то стане зрозуміло, що... Росія насправді не хоче йти ні на які поступки", - заявила Каллас журналістам у Брюсселі.

Нагадаємо, 18 березня між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова.

Путін відмовився схвалити повне 30-денне припинення вогню, яке, як сподівався Трамп, стане першим кроком на шляху до постійної мирної угоди.

У Кремлі заявили, що Путін нібито погодився на взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак одразу після розмови Трампа і Путіна російські війська атакували Україну дронами.

Детальніше про розмову читайте в матеріалі РБК-Україна "Путін переграв Трампа? Як Росія затягує переговори щодо України і водить за ніс США".