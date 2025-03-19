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Росія не хоче йти на поступки: Каллас про розмову Трампа з Путіним

Брюссель, Середа 19 березня 2025 11:03
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Росія не хоче йти на поступки: Каллас про розмову Трампа з Путіним Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним засвідчила, що Росії не можна довіряти.

Про це заявила верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо ви прочитаєте обидві стенограми розмови, то стане зрозуміло, що... Росія насправді не хоче йти ні на які поступки", - заявила Каллас журналістам у Брюсселі.

Нагадаємо, 18 березня між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова.

Путін відмовився схвалити повне 30-денне припинення вогню, яке, як сподівався Трамп, стане першим кроком на шляху до постійної мирної угоди.

У Кремлі заявили, що Путін нібито погодився на взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак одразу після розмови Трампа і Путіна російські війська атакували Україну дронами.

Детальніше про розмову читайте в матеріалі РБК-Україна "Путін переграв Трампа? Як Росія затягує переговори щодо України і водить за ніс США".

Нагадаємо, 76% українців вважають, що всі жителі Росії відповідальні за агресію проти України. Крім того, 64,5% згодні з тим, що населення Росії підштовхує керівництво своєї країни до продовження війни проти України. Також більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.

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