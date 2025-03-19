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Россия не хочет идти на уступки: Каллас о разговоре Трампа с Путиным

Брюссель, Среда 19 марта 2025 11:03
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Россия не хочет идти на уступки: Каллас о разговоре Трампа с Путиным Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным засвидетельствовал, что России нельзя доверять.

Об этом заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если вы прочитаете обе стенограммы разговора, то станет ясно, что... Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки", - заявила Каллас журналистам в Брюсселе.

Путин отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня, которое, как надеялся Трамп, станет первым шагом на пути к постоянному мирному соглашению.

Напомним, 18 марта между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Путин отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня, которое, как надеялся Трамп, станет первым шагом на пути к постоянному мирному соглашению.

В Кремле заявили, что Путин якобы согласился на взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако сразу после разговора Трампа и Путина российские войска атаковали Украину дронами.

Подробнее о разговоре читайте в материале РБК-Украина "Путин переиграл Трампа? Как Россия затягивает переговоры по Украине и водит за нос США".

Напомним, 76% украинцев считают, что все жители России ответственны за агрессию против Украины. Кроме того, 64,5% согласны с тем, что население России подталкивает руководство своей страны к продолжению войны против Украины. Также большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

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