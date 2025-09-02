Росія хоче виробляти винищувачі Су-57 в Індії, - ANI

Індія заявила, що їй потрібно щонайменше дві-три ескадрильї літаків п'ятого покоління, серед основних претендентів – російський Су-57 та американський F-35.

Москва, прагнучи представити свою платформу, розпочала дослідження, щоб визначити, як найкраще створити виробничі потужності в Індії.

Офіційні особи зазначили, що комплекс у Нашіку компанії Hindustan Aeronautics Limited, який вже ліцензовано виробляє Су-30МКІ, за потреби може бути перепрофільований для виробництва Су-57. Для скорочення витрат та пришвидшення термінів також можуть бути залучені інші виробничі центри, де виробляється обладнання російського походження.

Це відбувається в той час, коли Нью-Делі та Москва розширили консультації з питань оборони, навіть попри те, що зв'язки Індії з Вашингтоном загострилися через тарифи та різку риторику адміністрації США.

Російські посадовці неодноразово закликали Індію придбати Су-57, причому розмови також стосувалися високотехнологічних систем протиповітряної оборони, таких як С-400 та С-500.

Тим часом Індія брала участь у російському проекті винищувача п'ятого покоління понад десять років тому, перш ніж відмовитися від нього через розбіжності, але не виключено відновлення співпраці "з огляду на глобальну ситуацію".

Тиск Америки щодо введення F-35 на озброєння Індії триває, навіть попри те, що Нью-Делі просуває власну програму створення винищувачів п'ятого покоління. Отримавши дозвіл минулого року, індійський літак, як очікується, здійснить свій перший політ до 2028 року та надійде на озброєння приблизно у 2035 році.