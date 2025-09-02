Россия хочет производить истребители Су-57 в Индии, - ANI

Индия заявила, что ей нужно как минимум две-три эскадрильи самолетов пятого поколения, среди основных претендентов - российский Су-57 и американский F-35.

Москва, стремясь представить свою платформу, начала исследования, чтобы определить, как лучше всего создать производственные мощности в Индии.

Официальные лица отметили, что комплекс в Нашике компании Hindustan Aeronautics Limited, который уже лицензировано производит Су-30МКИ, при необходимости может быть перепрофилирован для производства Су-57. Для сокращения расходов и ускорения сроков также могут быть привлечены другие производственные центры, где производится оборудование российского происхождения.

Это происходит в то время, когда Нью-Дели и Москва расширили консультации по вопросам обороны, даже несмотря на то, что связи Индии с Вашингтоном обострились из-за тарифов и резкой риторики администрации США.

Российские чиновники неоднократно призывали Индию приобрести Су-57, причем разговоры также касались высокотехнологичных систем противовоздушной обороны, таких как С-400 и С-500 .

Между тем Индия участвовала в российском проекте истребителя пятого поколения более десяти лет назад, прежде чем отказаться от него из-за разногласий, но не исключено возобновление сотрудничества "учитывая глобальную ситуацию".

Давление Америки по введению F-35 на вооружение Индии продолжается, даже несмотря на то, что Нью-Дели продвигает собственную программу создания истребителей пятого поколения. Получив разрешение в прошлом году, индийский самолет, как ожидается, совершит свой первый полет до 2028 года и поступит на вооружение примерно в 2035 году.