RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россия хочет производить истребители Су-57 в Индии, - ANI

Иллюстративное фото: истребитель Су-57 (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Россия проводит исследования относительно инвестиций, необходимых для производства истребителей Су-57 в Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ANI.

Индия заявила, что ей нужно как минимум две-три эскадрильи самолетов пятого поколения, среди основных претендентов - российский Су-57 и американский F-35.

Москва, стремясь представить свою платформу, начала исследования, чтобы определить, как лучше всего создать производственные мощности в Индии.

Официальные лица отметили, что комплекс в Нашике компании Hindustan Aeronautics Limited, который уже лицензировано производит Су-30МКИ, при необходимости может быть перепрофилирован для производства Су-57. Для сокращения расходов и ускорения сроков также могут быть привлечены другие производственные центры, где производится оборудование российского происхождения.

Это происходит в то время, когда Нью-Дели и Москва расширили консультации по вопросам обороны, даже несмотря на то, что связи Индии с Вашингтоном обострились из-за тарифов и резкой риторики администрации США.

Российские чиновники неоднократно призывали Индию приобрести Су-57, причем разговоры также касались высокотехнологичных систем противовоздушной обороны, таких как С-400 и С-500 .

Между тем Индия участвовала в российском проекте истребителя пятого поколения более десяти лет назад, прежде чем отказаться от него из-за разногласий, но не исключено возобновление сотрудничества "учитывая глобальную ситуацию".

Давление Америки по введению F-35 на вооружение Индии продолжается, даже несмотря на то, что Нью-Дели продвигает собственную программу создания истребителей пятого поколения. Получив разрешение в прошлом году, индийский самолет, как ожидается, совершит свой первый полет до 2028 года и поступит на вооружение примерно в 2035 году.

 

Как писало РБК-Украина, в октябре 2024 года в России приостановили производство истребителей Су-57 "Felon" из-за западных санкций. Они "придушили" поставки критического оборудования.

Как сообщали журналисты The Telegraph, тогда на вооружении России осталось чуть более 30 Су-57, треть из них тестовые модели, потенциально лишенные части запланированной электроники.

Что известно о Су-57

Су-57 совершил первый полет в 2010 году. В течение следующих 10 лет работники компании-производителя "Сухой" вручную построили 10 тестовых моделей. А в 2019 году Кремль подписал контракт на 76 серийных реактивных самолетов, предположительно, примерно по 50 млн долларов за экземпляр.

Российская фирма "Сухой" поставила первые 10 серийных Су-57 ВКС РФ в 2022 году и еще 11 - в 2023 году. А в 2024 году передано лишь несколько дополнительных самолетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИндия