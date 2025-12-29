Росія хоче успіху України, - Трамп

Після завершення зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, лідери України і США вийшли до преси. Під час відповідей на одне із запитань Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін "щедрий" у своєму бажанні успіху України, включно з продажем енергетики за низькою ціною.

"Росія хоче успіху України. Це може звучати трохи дивно, я пояснював президенту Зеленському: президент Путін був дуже щедрий у своєму бажанні успіху України, включно з постачанням енергії, електрики та інших речей за дуже низькими цінами", - заявив Трамп.