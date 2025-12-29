UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія хоче успіху України, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито хоче бачити Україну успішною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Після завершення зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, лідери України і США вийшли до преси. Під час відповідей на одне із запитань Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін "щедрий" у своєму бажанні успіху України, включно з продажем енергетики за низькою ціною.

"Росія хоче успіху України. Це може звучати трохи дивно, я пояснював президенту Зеленському: президент Путін був дуже щедрий у своєму бажанні успіху України, включно з постачанням енергії, електрики та інших речей за дуже низькими цінами", - заявив Трамп.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, що 28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді. Американський лідер обрав місцем для переговорів щодо мирного плану свою резиденцію в Мар-а-Лаго.

Після переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, від Трампа стосовно РФ було сказано таке:

  • Росія намагається захопити ще території, тому потрібно поспішати з угодою;
  • до робочої групи США щодо України увійдуть Рубіо, Хегсет, Віткофф, Кушнер, генерал Кейн. Мета - переговори з Росією;
  • через кілька тижнів стане зрозуміло, чи спрацює мирний план;
  • питання ЗАЕС обговорювалося довго. Путін хоче бачити її введення в експлуатацію. Велика поступка Путіна в тому, що він не бомбить об'єкт;
  • Путін не погоджувався на припинення вогню для проведення референдуму, оскільки припинення вогню легко порушити;
  • зустріч у форматі Трамп-Зеленський-Путін може відбутися в потрібний час.

Детальніше про те, які підсумки переговорів і що сказав кожен з лідерів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяДональд ТрампВійна в Україні