Росія хоче успіху України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито хоче бачити Україну успішною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Після завершення зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, лідери України і США вийшли до преси. Під час відповідей на одне із запитань Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін "щедрий" у своєму бажанні успіху України, включно з продажем енергетики за низькою ціною.
"Росія хоче успіху України. Це може звучати трохи дивно, я пояснював президенту Зеленському: президент Путін був дуже щедрий у своєму бажанні успіху України, включно з постачанням енергії, електрики та інших речей за дуже низькими цінами", - заявив Трамп.
Нагадаємо, що 28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді. Американський лідер обрав місцем для переговорів щодо мирного плану свою резиденцію в Мар-а-Лаго.
Після переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, від Трампа стосовно РФ було сказано таке:
