Россия хочет успеха Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет видеть Украину успешной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
После завершения встречи с президентом Владимиром Зеленским, лидеры Украины и США вышли к прессе. В ходе ответов на один из вопросов Трамп заявил, глава Кремля Владимир Путин "щедр" в своем желании успеха Украины, включая продажу энергетики по низкой цене.
"Россия хочет успеха Украины. Это может звучать немного странно, я объяснял президенту Зеленскому: президент Путин был очень щедр в своем желании успеха Украины, включая поставки энергии, электричества и других вещей по очень низким ценам", - заявил Трамп.
Напомним, что 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде. Американский лидер выбрал местом для переговоров по мирному плану свою резиденцию в Мар-а-Лаго.
После переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, от Трампа касаемо РФ было сказано следующее:
Подробнее о том, какие итоги переговоров и что сказал каждый из лидеров - читайте в материале РБК-Украина.