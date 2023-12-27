Росія хоче спільно з Індією виробляти військову техніку

Виступаючи на пресконференції, Лавров заявив, що така співпраця "має стратегічний характер, відповідає інтересам обох країн і сприятиме забезпеченню безпеки на Євразійському континенті".

Також Лавров сказав, що Москва поважає бажання Індії диверсифікувати постачальників військової техніки і готова також підтримати бажання Нью-Делі виробляти в Індії необхідні для неї товари.

Згідно з публічною інформацією, армія Індії має у своїй наявності російські літаки Су-30МКІ, вертольоти Мі-17, ЗРК С-400, танки Т-90.

Глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар сказав, що обговорив із Лавровим війну в Україні та Ізраїлі.

Ставлення Індії до війни РФ проти України

Індія прямо не засудила військове вторгнення РФ, однак і не підтримала його. Також Індія стала більше закуповувати російської нафти після введенням країнами Заходу санкцій щодо Росії.

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявляв, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%.

Також Індія закликає держави "Великої сімки" (G7) відкласти введення заборони на російські алмази згідно з прийнятим 12-м пакетом санкцій проти країни-агресора. Нью-Делі вважає, що правила відстеження походження діамантів залишаються незрозумілими.