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Росія хоче спільно з Індією виробляти військову техніку

Архівне фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія та Індія нібито домоглися відчутного прогресу в переговорах про плани спільного виробництва військової техніки.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на пресконференції, Лавров заявив, що така співпраця "має стратегічний характер, відповідає інтересам обох країн і сприятиме забезпеченню безпеки на Євразійському континенті".

Також Лавров сказав, що Москва поважає бажання Індії диверсифікувати постачальників військової техніки і готова також підтримати бажання Нью-Делі виробляти в Індії необхідні для неї товари.

Згідно з публічною інформацією, армія Індії має у своїй наявності російські літаки Су-30МКІ, вертольоти Мі-17, ЗРК С-400, танки Т-90.

Глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар сказав, що обговорив із Лавровим війну в Україні та Ізраїлі.

Ставлення Індії до війни РФ проти України

Індія прямо не засудила військове вторгнення РФ, однак і не підтримала його. Також Індія стала більше закуповувати російської нафти після введенням країнами Заходу санкцій щодо Росії.

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявляв, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%.

Також Індія закликає держави "Великої сімки" (G7) відкласти введення заборони на російські алмази згідно з прийнятим 12-м пакетом санкцій проти країни-агресора. Нью-Делі вважає, що правила відстеження походження діамантів залишаються незрозумілими.

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Російська ФедераціяІндіяЛавров