Россия хочет совместно с Индией производить военную технику

Выступая на пресс-конференции, Лавров заявил, что такое сотрудничество "имеет стратегический характер, отвечает интересам обеих стран и будет способствовать обеспечению безопасности на Евразийском континенте".

Также Лавров сказал, что Москва уважает желание Индии диверсифицировать поставщиков военной техники и готова также поддержать желание Нью-Дели производить в Индии необходимые для нее товары.

Согласно публичной информации, армия Индии имеет в своем наличии российские самолеты Су-30МКИ, вертолеты Ми-17, ЗРК С-400, танки Т-90.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сказал, что обсудил с Лавровым войну в Украине и Израиле.

Отношение Индии к войне РФ против Украины

Индия прямо не осудила военное вторжение РФ, однако и не поддержала его. Также Индия стала больше закупать российской нефти после введением странами Запада санкций в отношении России.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году ушла в Китай, тогда как доля Индии выросла за два года до 40%.

Также Индия призывает государства "Большой семерки" (G7) отложить введение запрета на российские алмазы согласно принятому 12-му пакету санкций против страны-агрессора. Нью-Дели считает, что правила отслеживания происхождения бриллиантов остаются неясными.