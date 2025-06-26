Росія хоче розколоти Молдову перед самітом з ЄС, - розвідка

За даними розвідки, Росія посилила гібридні операції проти Молдови напередодні саміту Молдова - ЄС. Координацію кампанії здійснює перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, відповідальний за протидію євроінтеграції Кишинева та просування проросійських сил.

Його завданням є формування в Молдові проросійського уряду.

Операція Кремля охоплює кілька напрямів

Медійні маніпуляції: мережа прокремлівських ботів "матрьошка" поширює фейкові відео, стилізовані під продукцію провідних європейських медіа "Deutsche Welle", "Spiegel", "Euronews", "Business Insider", з метою дискредитувати президента країни Маю Санду.

Дипломатичний тиск: 25 червня Росія звинуватила двох молдован у шпигунстві, відмовивши у консульському доступі. Проте МЗС Молдови відкинуло звинувачення як безпідставні та політично вмотивовані.

Створення безпекових загроз: під прикриттям чемпіонату з кікбоксингу до Кишинева намагалися в’їхати російські та білоруські спортсмени з військовим минулим. В'їзд 195 особам було заборонено, ще 176 не допустили до рейсів.

Молдова заявляє про цілеспрямовані зусилля Москви дестабілізувати країну напередодні парламентських виборів 28 вересня.

За словами прем’єра Доріна Речана, в разі перемоги проросійських сил Кремль планує розгорнути 10 тисяч військових у Придністров’ї.