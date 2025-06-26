Россия хочет расколоть Молдову перед саммитом с ЕС, - разведка

Россия активизировала гибридные операции против Молдовы накануне саммита Молдова - ЕС. Кремль пытается сорвать евроинтеграционный курс страны, запуская фейковые кампании и создавая угрозы безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным разведки, Россия усилила гибридные операции против Молдовы накануне саммита Молдова - ЕС. Координацию кампании осуществляет первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, ответственный за противодействие евроинтеграции Кишинева и продвижение пророссийских сил.
Его задачей является формирование в Молдове пророссийского правительства.
Медийные манипуляции: сеть прокремлевских ботов "матрешка" распространяет фейковые видео, стилизованные под продукцию ведущих европейских медиа "Deutsche Welle", "Spiegel", "Euronews", "Business Insider", с целью дискредитировать президента страны Майю Санду.
Дипломатическое давление: 25 июня Россия обвинила двух молдаван в шпионаже, отказав в консульском доступе. Однако МИД Молдовы отверг обвинения как безосновательные и политически мотивированные.
Создание угроз безопасности: под прикрытием чемпионата по кикбоксингу в Кишинев пытались въехать российские и белорусские спортсмены с военным прошлым. Въезд 195 лицам был запрещен, еще 176 не допустили к рейсам.
Молдова заявляет о целенаправленных усилиях Москвы дестабилизировать страну накануне парламентских выборов 28 сентября.
По словам премьера Дорина Речана, в случае победы пророссийских сил Кремль планирует развернуть 10 тысяч военных в Приднестровье.
Напомним, что сегодня, 26 июня, президент Румынии Никушор Дан рассказал, что Евросоюз откроет первый кластер о переговорах о вступлении Молдовы в ЕС 4 июля.
Отметим, что ранее Чехия разработала план постепенной интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС.
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