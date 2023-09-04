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Росія хоче провести спільні військові навчання з КНДР і Китаєм. З Кім Чен Ином вже говорили

Фото: Сергій Шойгу (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Росія хоче провести тристоронні військово-морські навчання з КНДР і Китаєм. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу вже обговорив це з лідером Північної Кореї лідером Кім Чен Ином.

Про це заявив представник Палати представників Південної Кореї Ю Сан Бом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Розвідувальне управління Південної Кореї уточнило, що Шойгу зробив пропозицію про проведення спільних навчань під час зустрічі віч-на-віч із лідером КНДР.

Зустріч Шойгу з лідером КНДР

У липні Сергій Шойгу відвідав Північну Корею з нагоди 70-ї річниці закінчення Корейської війни, де зустрівся з Кім Чен Ином.

Вони відвідали оборонну виставку, на якій були представлені балістичні ракети КНДР. 

Також Шойгу, мабуть, провів приватну зустріч із Кімом, щоб домовитися про розширення військової співпраці.

Агресія з боку КНДР

Ю Сан Бом повідомив, що збільшення кількості військових провокацій з боку Північної Кореї є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї і США "Щит свободи Ульчі".

Розвідка Південної Кореї підтвердила два запуски Північною Кореєю балістичних ракет малої дальності минулої середи, заявивши, що тільки один із них вдався, а інший зазнав невдачі.

Співробітництво РФ та КНДР

Північна Корея відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, згідно з інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам "Вагнера".

Нещодавно Державний департамент США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка буде постачати зброю росіянам.

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