Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини, - BBC

Тепер російські дипломати домагаються переобрання своєї країни до ради на новий трирічний термін.

Видання отримало копію документа з викладом позиції, який Росія поширює серед членів ООН з проханням про підтримку. Голосування відбудеться наступного місяця.

Як свою позицію аргументує Росія

У документі, з яким ознайомилася BBC, Росія обіцяє знайти "адекватні розв'язання питань прав людини" і прагне не допустити перетворення Ради на "інструмент, що служить політичній волі однієї групи країн".

Дипломати заявили, що Росія "сподівається відновити деякий міжнародний авторитет" після того, як її звинуватили в порушеннях прав людини в Україні та всередині її власних кордонів.

Хто буде конкурентом Росії під час голосування

Рада ООН з прав людини базується в Женеві і складається з 47 членів, кожного з яких обирають строком на три роки.

На наступних виборах, які відбудуться 10 жовтня, Росія боротиметься з Албанією та Болгарією за два місця в раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Дипломати там заявили, що Росія веде агресивну кампанію, пропонуючи малим країнам зерно і зброю в обмін на їхні голоси. Таким чином, вони заявили, що цілком можливо, що Росія повернеться до Ради.

Як на це реагують у Британії

Велика Британія заявила, що рішуче виступає проти пропозиції Росії знову приєднатися до Ради з прав людини.

Тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що Росія вчинила звірства в Україні, її лідера звинуватив Міжнародний кримінальний суд у воєнних злочинах, і він продемонстрував крайню неповагу до Статуту ООН.

"Ідея про те, що Росія може повернутися до Ради з прав людини, є образою самої концепції прав людини і небезпечним кроком назад, який може підірвати довіру до неї", - сказав він.

Звіти ООН про порушення прав людини та злочини в Україні

Два тижні тому Reuters, з посиланням на доповідь ООН, повідомило про погіршення ситуації з правами людини у Росії.

Зазначається, що в Росії свавільно застосовують різноманітні адміністративні санкції проти інакомислячих, а проти мирних протестувальників використовується сила.

Вчора голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе заявив, що російські методи тортур на окупованій нею частині території України були настільки жорстокими, що деякі з її жертв були закатовані до смерті.