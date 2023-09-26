Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека, - BBC

Теперь российские дипломаты добиваются переизбрания своей страны в совет на новый трехлетний срок.

Издание получило копию документа с изложением позиции, который Россия распространяет среди членов ООН с просьбой о поддержке. Голосование состоится в следующем месяце.

Как свою позицию аргументирует Россия

В документе, с которым ознакомилась BBC, Россия обещает найти "адекватные решения вопросов прав человека" и стремится не допустить превращения Совета в "инструмент, служащий политической воле одной группы стран".

Дипломаты заявили, что Россия "надеется восстановить некоторый международный авторитет" после того, как ее обвинили в нарушениях прав человека в Украине и внутри ее собственных границ.

Кто будет конкурентом России во время голосования

Совет ООН по правам человека базируется в Женеве и состоит из 47 членов, каждый из которых избирается сроком на три года.

На следующих выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет бороться с Албанией и Болгарией за два места в совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы. В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Дипломаты там заявили, что Россия ведет агрессивную кампанию, предлагая малым странам зерно и оружие в обмен на их голоса. Таким образом, они заявили, что вполне возможно, что Россия вернется в Совет.

Как на это реагируют в Великобритании

Великобритания заявила, что решительно выступает против предложения России вновь присоединиться к Совету по правам человека.

Теневой министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что Россия совершила зверства в Украине, ее лидера обвинил Международный уголовный суд в военных преступлениях, и он продемонстрировал крайнее неуважение к Уставу ООН.

"Идея о том, что Россия может вернуться в Совет по правам человека, является оскорблением самой концепции прав человека и опасным шагом назад, который может подорвать доверие к ней", - сказал он.

Отчеты ООН о нарушениях прав человека и преступлениях в Украине

Две недели назад Reuters со ссылкой на доклад ООН сообщило об ухудшении ситуации с правами человека в России.

В России произвольно применяют различные административные санкции против инакомыслящих, а против мирных протестующих используется сила.

Вчера глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что российские методы пыток на оккупированной ею части территории Украины были настолько жестокими, что некоторые из ее жертв были замучены до смерти.