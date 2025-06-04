Росія хоче перекинути в Придністров'я 10 тисяч солдатів, - прем'єр Молдови

Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї. Але поки що перекинути туди їх агресор не може.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Financial Times заявив прем'єр Молдови Дорін Речан.
FT зазначає, що Росія поки що не може спрямувати до Придністров'я додаткових солдатів, оскільки регіон не має виходу до моря і розташований між Україною та Молдовою.
Але, за словами Речана, Росія намагається втрутитися в майбутні парламентські вибори в країні, які відбудуться у вересні, в надії, що більш дружній майбутній уряд дозволить їй розмістити там більше солдатів.
"Це величезні зусилля з підриву молдовської демократії... Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні", - розповів глава молдовського уряду.
Він уточнив, що Росія втручається у вибори за допомогою онлайн-пропаганди і незаконних грошових переказів партіям і виборцям.
"Можна уявити, який тиск і вплив чинитимуть 10 000 солдатів на південно-західну частину України. Але також і на Румунію, яка є членом НАТО", - зазначив Речан.
Прем'єр додав, що дані про плани РФ перекинути 10 тисяч солдатів у Придністров'я - це оцінка розвідки.
"Наразі їхні сили там практично не мають значення. Але з більш високою військовою присутністю в Придністров'ї, яку може допустити проросійський уряд, вони можуть зміцнити свої позиції", - звернув увагу глава уряду.
Нагадаємо, що в Придністров'ї зараз перебуває близько 1500 "російських" солдатів. Але насправді більшість із них - місцеві жителі, які приєдналися до армії РФ.
Лише невелика частина з цих 1500 військових дійсно була направлена з Росії.
До слова, у лютому президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія вивела кілька тисяч солдатів із Придністров'я. Війська могли вивести через Кишинів.
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