Россия хочет перебросить в Приднестровье 10 тысяч солдат, - премьер Молдовы

Россия планирует значительно увеличить количество своих солдат в Приднестровье. Но пока перебросить туда их агрессор не может.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Financial Times заявил премьер Молдовы Дорин Речан.
FT отмечает, что Россия пока не может направить в Приднестровье дополнительных солдат, поскольку регион не имеет выхода к морю и находится между Украиной и Молдовой.
Но, по словам Речана, Россия пытается вмешаться в предстоящие парламентские выборы в стране, которые пройдут в сентябре, в надежде, что более дружественное будущее правительство позволит ей разместить там больше солдат.
"Это огромные усилия по подрыву молдавской демократии… Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровском регионе", - рассказал глава молдавского правительства.
Он уточнил, что Россия вмешивается в выборы при помощи онлайн-пропаганды и незаконных денежных переводов партиям и избирателям.
"Можно представить, какое давление и влияние окажут 10 000 солдат на юго-западную часть Украины. Но также и на Румынию, которая является членом НАТО", - отметил Речан.
Премьер добавил, что данные о планах РФ перебросить 10 тысяч солдат в Приднестровье - это оценка разведки.
"В настоящее время их силы там практически не имеют значения. Но с более высоким военным присутствием в Приднестровье, которое может допустить пророссийское правительство, они могут укрепить свои позиции", - обратил внимание глава правительства.
Напомним, что в Приднестровье сейчас находится около 1500 "российских" солдат. Но на самом деле большинство из них - местные жители, которые присоединились к армии РФ.
Только небольшая часть из этих 1500 военных действительно была направлена из России.
К слову, в феврале президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия вывела несколько тысяч солдат из Приднестровья. Войска могли вывести через Кишинев.
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