Зеленський заявив, що Росія забрала частину своїх військ з Придністров'я

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його розмову з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Контингента там на сьогодні залишилось, ми вважаємо, десь 2500. Якщо чесно, я вважаю, що росіян там лишилося 1000-1500. Кілька тисяч вони вивели. Під час війни вони ж всюди брали його (контингент - ред.)", - заявив голова держави.

Водночас на питання про те, як росіяни вивели війська, Зеленський відповів, що це на його думку відбулося через Кишинів. Також він зазначив, що той контингент, який залишився, охороняє склади зі зброєю.

"Я не знаю, чесно. Не можу сказати. У нас є точні дані, скільки було та скільки залишилось. Там було 5500-6000 людей. Залишилось набагато менше, які сьогодні переважно охороняють склади зі зброєю, а частину вони забрали. Я думаю, що через Кишинів. Вони ж користуються цим аеропортом, ну, користувалися", - розповів Зеленський.