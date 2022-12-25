Росія хоче обійти нафтове ембарго ЄС за рахунок збільшення експорту сирої нафти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Нагадаємо, що з 5 лютого 2023 року набуває чинності заборона Євросоюзу на імпорт російських нафтопродуктів. Це доповнює санкції щодо обмеження на імпорт сирої нафти.

"У разі, якщо виникнуть проблеми з реалізацією нафтопродуктів, нафтопереробку у певному обсязі може бути заміщено додатковими обсягами експорту нафти", - зазначив в інтерв'ю агентству ТАСС віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

Днями РБК-Україна повідомляло, що експорт російської нафти марки Urals, яка має транспортуватися з російських портів на Балтійському морі, може скоротитися на 20% в грудні через введення ембарго і стелі на ціни.

Крім того, ми писали, що суттєві обмеження імпорту російської нафти до Євросоюзу болісно вдарили по нафтових доходах Росії. Постачання російської нафти морським транспортом обвалилися в перший повний тиждень дії санкцій G7 та ЄС, спрямованих проти доходів РФ від продажу нафти.

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти. Однак обмеження поки не поширюється на паливо, яке постачається нафтопроводом "Дружба" в Угорщину, Словаччину та Чехію.

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