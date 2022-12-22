Через санкції ЄС експорт російської нафти з балтійських портів скоротиться на 20%, - Reuters

Експорт російської нафти марки Urals, яка має транспортуватися з російських портів на Балтійському морі, може скоротитися на 20% в грудні через введення ембарго і стелі на ціни.

На думку трейдерів нафтового ринку і відповідно до розрахунків Reuters, експорт нафти Urals з російських портів Балтійського моря ймовірно впаде до 5 млн тонн у грудні порівняно з 6 млн тонн у листопаді. Це відбувається через те, що Росія не змогла повністю перенаправити експорт Urals з Європи на інші ринки, зокрема в Індію і Китай. Крім того, їй було складно знайти достатню кількість відповідних суден.

"Європейський Союз, країни "Великої сімки" та Австралія запровадили обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель з 5 грудня на додаток до ембарго ЄС на імпорт російської нафти морським шляхом та аналогічних зобов'язань США, Канади, Японії та Великої Британії", - нагадує Reuters.

Крім того, за словами трейдерів, вплив санкцій на відвантаження Urals з балтійських портів Росії посилився через дефіцит незахідного тоннажу, слабку експортну економіку та помірний попит на цю нафту в Азії, особливо в Китаї.

"Обмеження дозволяє країнам, які не є членами ЄС, імпортувати морську російську нафту, але забороняє судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі з російською нафтою по всьому світу, якщо тільки вона не продається за ціною нижче за 60 доларів США", - пише видання.

Коли колективний Захід вперше обговорював ідею обмеження експортних цін російської нафти, метою було скоротити нафтові доходи Росії, які досі залишаються високими. Досягти цього було складно, оскільки відступ покупців знизив ціну на російську нафту, але додав волатильності цін на міжнародних ринках через можливі перебої з поставками.

Як нагадує видання, Росія заявила, що не буде дотримуватися ліміту, навіть якщо їй доведеться скоротити виробництво. Але кількість країн, які бажали купувати Urals у грудні, скоротилася до чотирьох - Болгарії, Китаю, Індії і Туреччини. Тож, в деяких випадках нафта Urals продавалася на експортні ринки за ціною нижчою від загальної собівартості виробництва, включаючи місцеві збори, повідомляють експерти. Тому російські учасники нафтового ринку дедалі частіше говорять про необхідність значного скорочення видобутку для підтримки цін і підвищення ефективності нафтової промисловості.