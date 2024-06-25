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Росія хоче обговорити обстріл Криму на засіданні Радбезу ООН

Фото: посол РФ в ООН Василь Небензя (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія під час свого головування у Раді Безпеки ООН хоче винести питання обстрілу Криму на обговорення.

Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Чиновник зазначив, що питання обстрілу Севастополя Силами оборони України обговорюватиметься на найближчому засіданні Ради Безпеки вже у липні.

Також відповідаючи на запитання, Небензя намагався заперечити журналісту, який зазначив, що цілі та завдання так званої "СВО" Росії в Україні - вбивства, зґвалтування та пограбування. За словами посла РФ в ООН, Росія такими речами не займається.

Нагадаємо, що вдень 25 червня у Севастополі та інших містах тимчасово окупованого Криму чули вибухи. Росіяни заявили про атаку. Згідно з твердженнями Міноборони РФ, було збито чотири ракети ATACMS, ще одна вибухнула над Севастополем. У Росії кажуть, що нібито постраждали понад 100 людей і загинули три людини. У мережі повідомляють, що ППО РФ збивало ракети над пляжем Учкуївки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Збройні сили України вразили центр далекого космічного зв'язку Росії, який знаходиться під тимчасово окупованою Євпаторією у селищі Вітіно.

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