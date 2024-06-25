Росія хоче обговорити обстріл Криму на засіданні Радбезу ООН

Нагадаємо, що вдень 25 червня у Севастополі та інших містах тимчасово окупованого Криму чули вибухи. Росіяни заявили про атаку. Згідно з твердженнями Міноборони РФ, було збито чотири ракети ATACMS, ще одна вибухнула над Севастополем. У Росії кажуть, що нібито постраждали понад 100 людей і загинули три людини. У мережі повідомляють, що ППО РФ збивало ракети над пляжем Учкуївки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Збройні сили України вразили центр далекого космічного зв'язку Росії, який знаходиться під тимчасово окупованою Євпаторією у селищі Вітіно.

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