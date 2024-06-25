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Россия хочет обсудить обстрел Крыма на заседании Совбеза ООН

Вторник 25 июня 2024 03:02
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Россия хочет обсудить обстрел Крыма на заседании Совбеза ООН Фото: посол РФ в ООН Василий Небензя (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН хочет вынести вопрос обстрелов Крыма на обсуждение.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Чиновник отметил, что вопрос обстрела Севастополя Силами обороны Украины будет обсуждаться на ближайшем заседании Совете Безопасности уже в июле.

Также отвечая на вопрос, Небензя пытался возразить журналисту, который отметил, что цели и задачи так называемой "СВО" России в Украине - убийства, изнасилования и грабеж. По словам посла РФ в ООН, Россия такими вещами не занимается.

Напомним, что днем 25 июня в Севастополе и других городах временно оккупированного Крыма слышали взрывы. Россияне заявили об атаке. Согласно утверждениям Минобороны РФ, были сбиты четыре ракеты ATACMS, еще одна взорвалась над Севастополем. В России говорят, что якобы пострадали более 100 человек и погибли три человека. В сети же сообщают, что ПВО РФ сбивала ракеты над пляжем Учкуевки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Вооруженные силы Украины поразили центр дальней космической связи России, который находится под временно оккупированной Евпаторией в поселке Витино.

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