Росія хоче легалізувати заборону українських книг на окупованих територіях
У Москві розробили законопроєкт, який регулює потрапляння до фонду бібліотек “книг інфоагентів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни воюють з усім українським та планують легалізувати заборону української літератури", - йдеться у повідомленні.
У Центрі нагадали, що з самого початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки та вивозили й спалювали українські книги.
"Тепер же окупанти нарешті хочуть створити правову базу своїм нацистським діям. Москва розробила законопроєкт, який регулює потрапляння до фонду бібліотек "книг інфоагентів", тобто будь-яких книг, які спонукають до мислення", - наголосили у Центрі нацспротиву.
Там закликали українців на тимчасово окупованих територіях берегти українську літературу й поширювати її серед знайомих, аби не дати росіянам "зламати код нації".
Переслідування українців на ТОТ
У квітні 2023 року російський диктатор Володимир Путін видав указ, згідно з яким жителі ТОТ, які відмовляються від російських паспортів, стануть іноземними громадянами чи особами без громадянства. Такі особи мають право проживати у ТОТ лише до 1 липня 2024 року.
За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що будь-які особи у ТОТ після цієї дати, які не мають російського паспорта, будуть депортовані або затримані.
Міністерство освіти РФ планує впровадження нової системи пропаганди в російських школах та на тимчасово окупованій території України. Задля цього загарбники створили нову відповідну посаду - "наглядач за патріотизмом".
Також росіяни на ТОТ проводять інформаційну операцію з метою дискредитації українського підпілля.
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