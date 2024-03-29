Росія хоче легалізувати заборону українських книг на окупованих територіях

У Москві розробили законопроєкт, який регулює потрапляння до фонду бібліотек “книг інфоагентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"На тимчасово окупованих територіях росіяни воюють з усім українським та планують легалізувати заборону української літератури", - йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадали, що з самого початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки та вивозили й спалювали українські книги.

"Тепер же окупанти нарешті хочуть створити правову базу своїм нацистським діям. Москва розробила законопроєкт, який регулює потрапляння до фонду бібліотек "книг інфоагентів", тобто будь-яких книг, які спонукають до мислення", - наголосили у Центрі нацспротиву.

Там закликали українців на тимчасово окупованих територіях берегти українську літературу й поширювати її серед знайомих, аби не дати росіянам "зламати код нації".

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