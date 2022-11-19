UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія хоче "короткого перемир'я": Зеленський розповів про наміри Кремля і чим вони загрожують

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Росія зараз шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-виступ президента Володимира Зеленського до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Саме по собі припинення війни не гарантує миру. Росія зараз прагне до короткого перемир’я, передишки для відновлення сили. Дехто може назвати це кінцем війни, але такий перепочинок лише погіршить ситуацію", - заявив Зеленський.

Глава держави відкинув будь-які думки про поступки українською територією або суверенітетом в обмін на "мир".

"Аморальні компроміси призведуть до нового кровопролиття. Справжній тривалий та відвертий мир може стати результатом лише повного знищення російської агресії", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента пояснювали, що переговори з Росією невигідні як Україні, так і Європі, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через деякий час.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКремльВійна Росії проти України