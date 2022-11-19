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Россия хочет "короткого перемирия": Зеленский рассказал о намерениях Кремля и чем они грозят

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Россия сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия". Враг хочет восстановить силы, поэтому таким путем завершить эту войну не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-выступление президента Владимира Зеленского к участникам Международного форума безопасности в Галифаксе.

"Само по себе прекращение войны не гарантирует мира. Россия сейчас стремится к короткому перемирию, передышке для восстановления силы. Некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка лишь усугубит ситуацию", - заявил Зеленский.

Глава государства отверг любые мнения об уступках украинской территории или суверенитете в обмен на "мир".

"Аморальные компромиссы приведут к новому кровопролитию. Настоящий длительный и откровенный мир может стать результатом только полного уничтожения российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в Офисе президента объясняли, что переговоры с Россией невыгодны как Украине, так и Европе поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через некоторое время.

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Владимир ЗеленскийКремльВойна России против Украины