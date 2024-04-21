Росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр, а в червні почати контрнаступ, - Зеленський

Росія хоче до так званого "дня перемоги" 9 травня захопити Часів Яр в Донецькій області. Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ в червні будуть розбиті.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
"Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр... Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні", - сказав президент.
За словами Зеленського, сьогодні українським бійцям, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає потрібного озброєння. Тому він розраховує на допомогу від США.
"Я нещодавно був в регіоні, говорив з бійцями. Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський назвав найбільш гарячі напрямки фронту. Серед них був і Часів Яр. Як заявляла розвідка Британії, російська армія під час боїв за Часів Яр використовує проти українських оборонців таку ж тактику, як і в Авдіївці. Тобто знищує бомбами та артилерією забудову міста.
Водночас Зеленський заявляв, що Україна має шанс перехопити ініціативу на фронті. Але для цього, за словами президента, США повинні передати необхідну українським військовим зброю.
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