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"Гарячі точки" фронті і не тільки. Зеленський розповів про доповідь Сирського

Україна, Неділя 21 квітня 2024 18:01
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"Гарячі точки" фронті і не тільки. Зеленський розповів про доповідь Сирського Фото: Володимир Зеленський та Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Часів Яр та ще низка напрямків в Донецькій області, а також Куп'янський напрямок є найгарячішими ділянками фронту станом на сьогодні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Як розповів Зеленський, сьогодні йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Доповідь стосувалася найбільш гарячих точок фронту.

"Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина - Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі", - сказав український президент.

Також, за словами Зеленського, Сирський доповів сьогодні про ураження цілей на окупованій території, а також про реалізовані операції та підготовку запланованих.

"Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день - російських втрат - наближає для нас такий потрібний мир", - наголосив він.

Розмова з Умєровим

Також сьогодні президент розмовляв з міністром оборони Рустемом Умєровим про забезпечення України системами ППО.

"Ключове - це ППО. Робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба - збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, росіяни продовжують штурмувати українські позиції в Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також ворог намагається вибити українські сили з плацдарму на лівобережжі Херсонської області. Однак росіяни зазнають шалених втрат.

Так, за минулу добу українські військові ліквідували 950 окупантів, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 459 530 військових.

Одним з найгарячіших напрямків фронту є Часів Яр. Як заявляли в британській розвідці, росіяни використовують проти українських оборонців в Часовому Ярі таку ж тактику, як і в Авдіївці.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України Олександр Сирський
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