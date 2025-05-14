Росія грає у переможні "м'ясні штурми" для тиску на переговорах, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що російські війська готують достатню кількість особового складу для компенсації втрат і водночас нарощують чисельність угруповання в Україні, незважаючи на те, що кількість втрат на квадратний кілометр зросла.

Аналітики припускають, що російський диктатор Володимир Путін готовий погоджується на суттєві втрати в обмін на мінімальні тактичні здобутки, щоб створити уявлення про міць російської армії й тиснути на Україну під час переговорів.

13 травня Путін заявив, що щомісяця до армії РФ добровільно приєднуються від 50 до 60 тисяч осіб. Експерти не виключають, що він завищує ці дані для демонстрації наявності потужної військової сили на тлі переговорів з Україною та країнами Заходу.

Водночас, зазначають аналітики, Путін не уточнив, коли саме було досягнуто щомісячного показника у 50-60 тисяч новобранців. Раніше як українські, так і російські офіційні особи зазначали, що Росія планує вийти на такий рівень рекрутингу в 2025 році.

У січні секретар Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв повідомив, що у 2024 році контракт на службу в армії РФ підписали близько 450 тисяч осіб, а ще 40 тисяч приєдналися до добровольчих формувань. Медведєв зазначив, що військове керівництво Росії має намір "утримати це зростання".

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на початку березня заявив, що плани РФ на 2025 рік "здебільшого" дозволять компенсувати бойові втрати за умови збереження нинішніх темпів наступальних дій.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський зазначив, що чисельність російського угруповання зросла з приблизно 603 тисяч на 1 січня 2025 року до 623 тисяч за трохи більше ніж три місяці.

В ISW переконані, що співставлення заяв Путіна і Сирського свідчать про те, що Росія може не лише компенсувати втрати, а й поступово нарощувати загальну чисельність своїх військ в Україні.

Втрати заради поступок

За свідченням експертів, Росія продовжує миритися зі втратами особового складу, які можна порівняти з рівнем втрат, зафіксованих під час активізації наступальних дій восени 2024 року, попри сповільнення темпів просування у перші чотири місяці 2025 року.

Таким чином, зазначають в ISW, російське командування здатне формувати достатню кількість особового складу для підтримання темпів заміщення втрат і збільшення чисельності угруповання в Україні шляхом швидкого перекидання на передову недостатньо підготовлених військових.

Аналітики зазначили, що російські новобранці проходять лише місяць підготовки перед відправленням в Україну. Така обмежена підготовка, ймовірно, знижує їхню боєздатність та загальні можливості російської армії для проведення складних бойових операцій.

"Наразі російське військове командування надає перевагу відправленню слабо підготовлених новобранців у виснажливі піхотні штурми, щоб поступово просуватися вперед, попри високий рівень втрат на кожен здобутий квадратний кілометр. Завдання цієї тактики - посилити тиск на Україну та Захід, змусивши їх піти на поступки на переговорах, що тривають. Одночасно Росія намагається затягнути переговори, щоб отримати додаткові поступки з боку США, реалізовуючи подальше просування на фронті", - переконані в ISW.