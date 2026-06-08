Росія готувала замах на топпосадоця ГУР

У Нацполіції не називають прізвище посадовця розвідки, на якого готувався замах. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Андрія Юсова.

Що встановило розслідування

Як встановили оперативники Департаменту карного розшуку, спецслужби РФ завербували 38-річного мешканця Києва та пообіцяли йому винагороду за вчинення особливо тяжкого злочину.

За даними слідства, за ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України чоловіку запропонували 100 тисяч доларів. Із цієї суми 10 тисяч доларів він отримав як аванс.

За викритим фактом слідчі Головного слідчого управління Національної поліції розпочали кримінальне провадження.

Встановлено, що завербований агент, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, мав організувати виконання замовного вбивства.

Для підготовки злочину він збирав інформацію про посадовця, зокрема вивчав маршрут його пересування, щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру.

Фото: у Києві зірвали російський замах на Андрія Юсова (npu.gov.ua)

Після цього фігурант обрав спосіб вчинення злочину із застосуванням FPV-дрона та почав шукати виконавця, який мав навички керування безпілотниками.

Затримання підозрюваного

Втім реалізувати задум він не встиг.

Оперативники карного розшуку, кримінальної поліції та слідчі за силової підтримки спецпризначенців затримали підозрюваного.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - готування до умисного вбивства з корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до підготовки замаху. Досудове розслідування триває.