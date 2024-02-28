Росія готується до вторгнення Китаю. Військові відрепетирували застосування ядерної зброї, - FT

У секретних документах описується поріг застосування тактичної ядерної зброї, який нижчий, ніж Росія коли-небудь публічно визнавала. Схованка складається з 29 секретних російських військових файлів, складених у період з 2008 по 2014 рік.

Критерії для потенційної ядерної відповіді варіюються від вторгнення ворога на територію РФ до більш конкретних тригерів, таких як знищення 20% російських стратегічних підводних човнів з балістичними ракетами.

Незважаючи на те, що документи датуються 10 роками і більше, експерти стверджують, що вони, як і раніше, актуальні для сучасної російської військової доктрини.

Матеріали навчань показують, що Східний військовий округ Росії відпрацьовував численні сценарії, що зображують китайське вторгнення. Навчання дають рідкісне уявлення про те, як РФ розглядає свій ядерний арсенал як наріжний камінь своєї оборонної політики, і як вона готує війська до нанесення першого ядерного удару в деяких бойових умовах.

Сценарії РФ для застосування ядерної зброї

В одній із вправ, що описують гіпотетичний напад Китаю, зазначається, що Росія, названа в рамках військової гри "Північною Федерацією", може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити просування "Півдня" з другою хвилею сил вторгнення.

"Головнокомандувач віддав наказ ... застосувати ядерну зброю ... ...у разі розгортання противником підрозділів другого ешелону і загрози подальшого наступу "Півдня" на напрямку головного удару", - йдеться в документі.

В окремій навчальній презентації для офіцерів ВМС, не пов'язаній із Китаєм, викладаються ширші критерії потенційного ядерного удару, включно з висадкою супротивника на території РФ, ураженням підрозділів, що відповідають за охорону прикордонних районів, або неминучим нападом супротивника із застосуванням звичайних озброєнь.

Поріг визначається як сукупність чинників, за яких втрати російських військ "необоротно призведуть до їхньої нездатності зупинити велику ворожу агресію", що є "критичною ситуацією для державної безпеки Росії".

Серед інших можливих умов - знищення 20% стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами, 30% атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасне ураження основного і резервного берегових командних пунктів.

Передбачається, що російські військові зможуть використовувати тактичну ядерну зброю для досягнення широкого спектра цілей, включно зі "стримуванням держав від агресії [...] або ескалації військових конфліктів", "припиненням агресії", запобіганням втрати боїв або території російськими військами, а також підвищенням ефективності російського військово-морського флоту.