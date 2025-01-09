Росія готується воювати протягом 2025 року, - ЦПД

Перемовини України та РФ

Останнім часом з Кремля лунає багато заявив щодо перемовн по війні в Україні. Але, за традицією путінських чиновників, далі слів справа не йде.

Наприклад, нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров вже встиг відхилити "мирні пропозиції" команди новообраного президента США Дональда Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило.

Про те, що Росія не планує завершувати війну проти України, свідчить і те, що окупанти не припиняють обстріли. Буквально 8 січня загарбники КАБами вдарили по Запоріжжю - 13 людей загинули 122 були поранені. Крім того, цинізм росіян не знає меж. В своєму ж ударі по Запоріжжю РФ вже встигла звинуватити Україну.

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