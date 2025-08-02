Росія готується до війни з НАТО: Буданов розкрив головну мету трильйонного бюджету

РФ спрямовує кошти на підготовку до великої війни - найбільшу програму озброєння. За словами голови ГУР Кирила Буданова, у центрі плану протистояння з НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю "Мосейчук +".
Росія реалізує найбільшу з 1980 року програму переозброєння - на суму понад 1,1 трильйона доларів.
Як заявив Буданов, ці кошти передбачено в межах системного документа, який визначає підготовку РФ до повномасштабного збройного протистояння з НАТО до 2030 року.
"Саме на це направлені всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030-го року. Далі вже піде все на спад", - зазначив Буданов.
За його словами, основна частина виділених коштів має бути витрачена до 2030-го, після чого темпи витрат почнуть знижуватись.
За даними ГУР, у фокусі російських стратегічних планів - країни Балтії, Фінляндія, Норвегія та загалом північний фланг НАТО.
Саме в цьому напрямку Москва очікує потенційного зіткнення.
Нагадаємо, нещодавно глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що Російська Федерація планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на переозброєння до 2036 року.
За його словами, це наймасштабніша програма переозброєння в Росії з часів розпаду Радянського Союзу.
Наразі відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ, спрямована на підготовку до масштабної війни.
Варто нагадати, що раніше Буданов заявляв про те, що Росія знизила план по набору нових військових до своєї армії майже на 100 тисяч осіб.