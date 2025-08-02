Россия готовится к войне с НАТО: Буданов раскрыл главную цель триллионного бюджета

Россия реализует крупнейшую с 1980 года программу перевооружения - на сумму более 1,1 триллиона долларов.

Как заявил Буданов, эти средства предусмотрены в рамках системного документа, который определяет подготовку РФ к полномасштабному вооруженному противостоянию с НАТО до 2030 года.

"Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030-го года. Дальше уже пойдет все на спад", - отметил Буданов.

По его словам, основная часть выделенных средств должна быть потрачена до 2030-го, после чего темпы расходов начнут снижаться.

По данным ГУР, в фокусе российских стратегических планов - страны Балтии, Финляндия, Норвегия и в целом северный фланг НАТО.

Именно в этом направлении Москва ожидает потенциального столкновения.