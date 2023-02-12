Росія готується до нової хвилі мобілізації, але це її ще більше виснажить, - ГУР

"(В Росії - ред.) все готове. Особовий склад є, списки готові, люди, яким доручено проводити комплектування і навчання мобілізованих, знаходяться в готовності", - сказав Скібіцький.

Втім, за його словами, якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля, включаючи брак сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатню кількість боєздатних офіцерів, навчання величезного напливу непідготовлених людей.

"Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому, що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз", - підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін хоче створити двомільйонну армію, тому під час нової хвилі мобілізації у РФ спробують призвати 500 тисяч росіян.

Втім, як пояснюють експерти, у Росії можуть мобілізувати таку кількість, але зібрати це одне, а от в питанні екіпірування та навчання цих "вояк" у ворога виникнуть значні проблеми.

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