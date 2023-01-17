Чи може Росія зібрати ще 500 тисяч мобілізованих: відповідь експерта

У Росії можуть мобілізувати ще 500 тисяч військових. Але зібрати це одне, а от питанні екіпірування та навчання цих "вояк" у ворога виникнуть значні проблеми.

За його словами, якщо брати мобілізаційну інфраструктуру ворога, то у питанні системи військових комісаріатів у РФ взагалі не виникає проблем, втім, є інший нюанс.

"Питання - що відбувається з цим ресурсом далі. Навчально-матеріальна база російських Збройних сил спроможна "проковтнути" приблизно 100-120 тисяч. Зважаючи на те, що вони розгорнули вже в 16 університетах курси підготовки молодших офіцерів - нехай це буде ще 8-10 тисяч. Набирається 130 тисяч, нехай максимум - 150 тисяч", - зазначив Кевлюк.

При цьому, як акцентував експерст, тут назріває питання: куди подіти ще 350 тисяч.

"Сумнівно, що вони влізуть в пункти постійної дислокації. Я не чув і не бачив оцінок, що на таку кількість людей є запаси їжі, пального, одягу, екіпіровки. Це плем'я в гумових шльопках і спортивних костюмах має бути? Вони формально будуть оформлені як військовослужбовці. Що робити далі, куди їх поселити? Не вийде запхати в казарму, в яку поміщається 200 людей, дві тисячі", - зазначив Кевлюк.

Експерт звернув увагу на те, що дуже часто з'являються повідомлення про пожежі в торгових центрах у Росії і є інформація, що вони горять не просто так.

"Це горять місця, де було військово-технічне майно, яким озброювалися приватні військові компанії. Хто їх підпалює - невідомо. Але рух специфічних людей специфічних народностей навколо цих торгових центрів дозволяє стверджувати: ті, хто каже, що це склади ПВК "Вагнера", не помиляється", - підкреслив Кевлюк.

Він припустив, що така історія може статися й з екіпіровкою призваних під час мобілізації.

"Пригадайте, як на початку вторгнення почали горіти склади в Брянській, в Воронезькій, в Курській областях. Суто з економічної точки зору - все дуже логічно: "що нас може врятувати від ревізії - крадіжка". Тобто на кількість людей, що призиваються, створюються певні запаси. Коли ці запаси продали, умовно, на Кавказ, а решта згоріла, хто винен? Українські диверсанти, "візитка" Яроша тощо", - каже Кевлюк.

За його словами, в такий спосіб була знищена значна частина запасів, а інша частина запасів була передана приватним військовим компаніям і якимось "дивним чином" почала горіти по всій Росії.

"У що вони збираються одягти 500 тисяч людей, якщо вже в тих, хто зараз прибув на лінію фронту, немає елементарного сучасного балістичного захисту, не вистачає бронежилетів? Вони поступово скочуються в управління людськими масами рівня громадянської війни 20-х років минулого століття. Тобто формально вони зберуть людей, але надалі дати їм раду не зможуть", - підсумував Кевлюк.