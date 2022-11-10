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Мобілізація в РФ. У Міноборони розповіли, скільки росіян призвали до армії

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Росія, Четвер 10 листопада 2022 11:31
Мобілізація в РФ. У Міноборони розповіли, скільки росіян призвали до армії Фото: у Росії мобілізували 270 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії призвали до армії менше осіб, ніж заявляли на початку мобілізації. За даними Міноборони, мобілізували понад 270 тисяч росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр під час брифінгу.

За її словами, навіть попри меншу кількість мобілізованих Росія має проблеми з забезпеченням та навчанням новобранців.

"Станом на першу декаду листопада призвано понад 270 тисяч осіб із 300 тисяч запланованих. Зберігаються проблеми з відсутності достатньої кількості казармо-житлового фонду, навчально-матеріальної бази, речового майна для забезпечення мобілізованого особового складу, а також інструкторів для їх належної підготови", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що у РФ мобілізували вже 318 тисяч осіб. З них 49 тисяч вже кинули воювати проти України.

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