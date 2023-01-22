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Росія готується до нового наступу. Данілов назвав першу ознаку

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Україна, Неділя 22 січня 2023 16:46
Росія готується до нового наступу. Данілов назвав першу ознаку Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов(GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росія вкотре готується до наступу, а першою ознакою цього, згідно з їх сталою тактикою, є реалізація активних інформаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку секретаря РНБО України Олексія Данілова на УП.

"Перед тим, як починають стріляти танки, в хід йдуть отруйні інформаційні гази, які складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту", - пояснив Данілов.

Він розповів, що російська тактика є незмінною, тому якщо вони починають розповідати про незліченну кількість супернавчених та до зубів озброєних російських мобілізованих, їхню надсучасну військову техніку чи про останнє покоління ракет - це все вказує на активізацію російської пропаганди, окупанти поширюють її через різні анонімні канали та своїх агентів впливу.

"Ворог, який хоче зламати волю, посіяти зневіру у ЗСУ і наші сили. Нас хочуть залякати, тому що перемогти на полі бою вони не в змозі. Ми маємо з вами це пам'ятати. Той, хто рухається, з повернутою назад головою, обов’язково вдариться об стовбур сучасності", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, за даними української розвідки Путін готує росіян до довготривалої війни проти України.

Раніше ми писали, що Генштаб розповів про намагання росіян наступати на трьох напрямках, проте ЗСУ відбили всі спроби.

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