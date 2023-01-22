ua ru
Вс, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия готовится к новому наступлению. Данилов назвал первый признак

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 января 2023 16:46
Россия готовится к новому наступлению. Данилов назвал первый признак Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россия готовится к наступлению, а первым признаком этого, согласно их постоянной тактике, является реализация активных информационных мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку секретаря СНБО Украины Алексея Данилова на УП.

"Перед тем, как начинают стрелять танки, в ход идут ядовитые информационные газы, состоящие из лжи, манипуляций, фейков и дезинформации, активизации агентов информационного фронта", – пояснил Данилов.

Он рассказал, что российская тактика неизменна, поэтому если они начинают рассказывать о бесчисленном количестве суперобученных и до зубов вооруженных российских мобилизованных, их сверхсовременной военной технике или о последнем поколении ракет - это все указывает на активизацию российской пропаганды, оккупанты распространяют ее через разные анонимные каналы и своих агентов влияния.

"Враг, который хочет сломать волю, посеять уныние в ВСУ и наши силы. Нас хотят запугать, потому что победить на поле боя они не в состоянии. Мы имеем с вами это помнить. Тот, кто двигается, с повернутой назад головой, обязательно ударится о ствол современности", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, по данным украинской разведки, Путин готовит россиян к длительной войне против Украины.

Ранее мы писали, что Генштаб рассказал о попытках россиян наступать на трех направлениях, однако ВСУ отразили все попытки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Российская Федерация Наступление боевиков Алексей Данилов Война России против Украины
NEWS
Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии
Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина