Росія готується до нових конфліктів у найближчі роки, - Зеленський

Російська Федерація готується до нових збройних конфліктів вже у найближчі роки, також Кремль продовжує дестабілізацію у Європі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"РФ продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками. Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти", - заявив Зеленський.

За його словами, зупинити Росію можуть тільки всі разом: Америка, Європа, інші глобальні субʼєкти. Потрібні зустрічі на рівні лідерів, щоб справді все вирішити.

"Доручив команді максимально активно працювати з партнерами далі, щоб дипломатія була змістовною і щоб вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання, такі як обміни військовополоненими", - додав глава держави.

Чи готується Росія до великої війни

Нагадаємо, раніше західні розвідки та аналітики вже попереджали про мілітаризацію РФ. Зокрема, перед повномасштабним вторгненням в Україну російський диктатор Путін робив ідентичні заяви, заперечуючи агресивні наміри, що зараз спостерігається і щодо країн Балтії.