Росія готується до нових ударів по енергосистемі України, - Шмигаль

Удари Росії по українській енергосистемі

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення російські військові чинять воєнні злочини проти цивільного населення України. Одним з таких злочинів є удар по енергетичних об'єктах по всій країні. Адже після таких атак українці годинами живуть без електроенергії.

Нагадаємо, що ситуація значно погіршилась цієї весни, коли росіяни здійснили масштабний обстріл енергооб'єктів України, проте з часом електрики значною мірою відновили потужності та на кілька тижнів повністю повернули українцям.

Проте наприкінці літа окупанти знову обстріляли енергооб'єкти, як наслідок наразі по всій території України діють графіки відключення світла. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що "Укренерго" вже повідомило, чи відключатимуть світло 7 вересня.

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